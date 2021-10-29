Чернигов может не выполнить меморандум о неподнятии тарифов на тепло

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Чернигов может стать единственным городом Украины, где городская власть повысит цены на тепло для населения в этом отопительном сезоне, несмотря на ранее подписанный Меморандум

Об этом шла речь на заседании Конгрессу местных и региональных властей при Президенте Украины в Одессе, передает RegioNews.

В ходе заседания главы или заместители глав областных государственных администраций отчитались о том, как каждая область придерживается Меморандума о неповышении уровня тарифов. Согласно меморандуму, каждая область Украины должна оставить тарифы на отопление для населения на уровне предыдущего сезона.

Но заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко рассказал, что мэр города Чернигов господин Атрошенко собирается все-таки единственный в Украине повысить тарифы на отопление.

По словам председателя Черниговской ОГА Вячеслава Чауса, два крупных теплоснабжающих предприятия Чернигова уже предоставили городским властям свои предложения по повышению тарифов для населения. Решение должна рассмотреть профильная депутатская комиссия.

В ответ Президент Владимир Зеленский попросил заместителя руководителя ОП, главу Черниговской ОГА и председателя правления Нафтогаза убедить мэра Чернигова в важности соблюдения Меморандума.

Также Зеленский обратился к секретарю СНБО Алексею Данилову. Глава государства отметил необходимость наработки решения, которое бы защитило людей в подобных ситуациях.

Я хотел бы попросить секретаря Совета национальной безопасности и обороны нам предложить какое-то решение в случае, если мы все друг друга не услышим. Какое-то решение, проработанное со специалистами - с министром энергетики, с премьер-министром и с главой Нафтогаза. Какое-то решение, которое будет поддерживать именно людей, несмотря на то, в каком городе они живут и кто у них менеджер города, - акцентировал Владимир Зеленский.

Как сообщалось, Центральная и местная власть подписали меморандум для обеспечения отопительного сезона, правительство направит местным бюджетам субвенцию.

Тем не менее, "Батькивщина" требует объявления чрезвычайного положения в энергетике.