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29 жовтня 2021, 13:35 725

Зеленський прибув з візитом на Одещину: чим займеться

29 жовтня 2021, 13:35 725
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Фото: сайт Офісу президента
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Глава держави Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Одеської області

Про це йдеться у повідомленні на сайті президента, передає RegioNews.

"Глава держави візьме участь у засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад. Крім того, Володимир Зеленський ознайомиться з об’єктами, які зведено та реконструйовано на Одещині в межах Національної програми "Велике будівництво"", — зазначено у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Зеленський звільнив держуповноваженого з Антимонопольного комітету.

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