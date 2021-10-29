Зеленський прибув з візитом на Одещину: чим займеться
Глава держави Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Одеської області
Про це йдеться у повідомленні на сайті президента, передає RegioNews.
"Глава держави візьме участь у засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад. Крім того, Володимир Зеленський ознайомиться з об’єктами, які зведено та реконструйовано на Одещині в межах Національної програми "Велике будівництво"", — зазначено у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Зеленський звільнив держуповноваженого з Антимонопольного комітету.
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