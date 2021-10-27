В Україні запустили опалення у понад 70% житлових будинків

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Як пише RegioNews з посиланням на Міністерство розвитку громад і територій, три області прозвітували про 100% запуску опалення в житловому секторі.

"Станом на 27 жовтня понад 70% житлових будинків України під’єднано до теплопостачання. Є області, які прозвітували про 100% запуску опалення в житловому секторі. Йдеться про Закарпатську, Тернопільську та Чернігівську області. У десяти регіонах цей показник становить понад 90%", - йдеться у повідомленні.

Так, 90% житлових будинків під'єднано до тепла у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Рівненській, Київській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях.

Нагадаємо, у жовтні Україна знизила запаси природного газу у своїх підземних сховищах на 2%.