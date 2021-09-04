Кабмін пропонує, щоб роботодавці з 2023 року більше платили за лікарняними

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Уряд готує законопроект, який передбачатиме зменшенню виплат за лікарняними Фондом соціального страхування та збільшення видатків на ці цілі з боку роботодавців

Про це пише RegioNews з посиланням на відповідний законопроєкт.

Законопроєктом передбачається збільшення з 2023 року терміну оплати тимчасової непрацездатності роботодавцем. Сьогодні він оплачує перші 5 днів лікарняного свого співробітника, а після цього лікарняний оплачує держава.

"У 1 півріччі 2021 року Середня тривалість листка непрацездатності складала 9,6 днів. Тобто роботодавці оплачували відсутність працівника через тимчасову непрацездатність протягом 5 перших днів, держава - в середньому ще 4,6 днів", - зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту

Натомість, законопроект пропонує збільшити термін оплати лікарняних роботодавцем до 7 днів. Очікується, що це мотивуватиме їх покращувати умови праці своїх працівників, аби зменшити рівень захворюваності чи травмування серед них - та як наслідок, зменшити рівень можливої непрацездатності, та власних витрат на виплату лікарняних.

Нагадаємо, що в Україні почали діяти електронні лікарняні з 10 червня. Повідомлялося, що електронні лікарняні є підставою для отримання допомоги по вагітності та пологах, а також по тимчасовій втраті працездатності.

Водночас Міністерство охорони здоров’я планує перенести повний перехід з паперових лікарняних на електронні, який мав відбутися з 1 вересня 2021 року