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21 жовтня 2021, 13:41 70

Пенсійному фонду на Луганщині повернули понад 10 млн грн, які виплачувалися "мертвим душам"

21 жовтня 2021, 13:41 70
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Фото: з відкритих джерел
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Пенсійному фонду та Фонду соціального страхування України у Луганській області було повернуто понад 10 мільйонів гривень, які виплачувалися "мертвим душам", тобто людям, які померли під час пандемії COVID-19

Як повідомляє RegioNews, про це інформує пресцентр СБУ.

Правоохоронці встановили понад тисячу фактів неправомірного нараховування пенсійних та соціальних виплат громадянам, які померли під час пандемії COVID-19.

Співробітники спецслужби виявили, що це стало можливим, оскільки у період пандемії українська влада автоматично продовжувала дію банківських карток та скасувала на цей період ідентифікацію переселенців, а представники окупаційної влади скористалися цим.

Пенсії та соцвиплати померлих отримували їхні родичі, серед яких і представники незаконних формувань та "чиновники ЛНР", - йдеться у повідомленні.

Наразі скасовано нарахування незаконних виплат цим громадянам, а довідки "переселенців", які померли - анульовано.

Пенсійному фонду та Фонду соціального страхування України у Луганській області повернуто понад 10 мільйонів гривень.

Викриті за матеріалами СБУ факти незаконного отримання та привласнення пенсійних та соціальних виплат кваліфіковано як шахрайство і розслідуються органами внутрішніх справ у межах відкритих кримінальних проваджень.

Раніше повідомлялось, що жителям ОРДЛО дозволили віддалено оформлювати соцвиплати й проходити ідентифікацію віддалено, а не через банк, як це було раніше.

ОРДЛО Пенсійний фонд пенсія правоохоронці соціальні виплати

 
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