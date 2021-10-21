Пенсійному фонду на Луганщині повернули понад 10 млн грн, які виплачувалися "мертвим душам"

Фото: з відкритих джерел

Пенсійному фонду та Фонду соціального страхування України у Луганській області було повернуто понад 10 мільйонів гривень, які виплачувалися "мертвим душам", тобто людям, які померли під час пандемії COVID-19

Як повідомляє RegioNews, про це інформує пресцентр СБУ.

Правоохоронці встановили понад тисячу фактів неправомірного нараховування пенсійних та соціальних виплат громадянам, які померли під час пандемії COVID-19.

Співробітники спецслужби виявили, що це стало можливим, оскільки у період пандемії українська влада автоматично продовжувала дію банківських карток та скасувала на цей період ідентифікацію переселенців, а представники окупаційної влади скористалися цим.

Пенсії та соцвиплати померлих отримували їхні родичі, серед яких і представники незаконних формувань та "чиновники ЛНР", - йдеться у повідомленні.

Наразі скасовано нарахування незаконних виплат цим громадянам, а довідки "переселенців", які померли - анульовано.

Пенсійному фонду та Фонду соціального страхування України у Луганській області повернуто понад 10 мільйонів гривень.

Викриті за матеріалами СБУ факти незаконного отримання та привласнення пенсійних та соціальних виплат кваліфіковано як шахрайство і розслідуються органами внутрішніх справ у межах відкритих кримінальних проваджень.

Раніше повідомлялось, що жителям ОРДЛО дозволили віддалено оформлювати соцвиплати й проходити ідентифікацію віддалено, а не через банк, як це було раніше.