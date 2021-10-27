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27 октября 2021, 18:03 548

В Украине задерживают финансирование больничных

27 октября 2021, 18:03 548
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Фото из открытых источников
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В Украине из-за роста количества больничных задерживают финансирование материального обеспечения

Об этом сообщает Фонд социального страхования Украины, передает RegioNews.

В связи с ростом количества больничных листков (как бумажных, так и электронных), которые передаются в Фонд на оплату, а также из-за системного снижения на протяжении нескольких лет процента доли ЕСВ, которая направляется в бюджет ФССУ (в целом почти на 5%, что в денежном эквиваленте расчетно составляет около 16 млрд грн недополученных средств), сегодня имеются задержки в финансировании материального обеспечения, — говорится в сообщении.

Как отмечают, потребность в расходах превышает доходы от доли Единого социального взноса в течение всего 2021 года и коррелирует с ростом сумм пособий по больничным листам, которые выдавали и во время лечения COVID-19.

Например, по итогам сентября превышение потребности в расходах на выплаты и медико-социальные услуги над фактическими доходами от доли ЕСВ составило 2,2 млрд гривен.

Известно, что дата финансирования пособий по больничным листам зависит от даты подачи работодателем заявления-расчета.

Как сообщалось, в сентябре Кабмин предлагал, чтобы работодатели с 2023 года больше платили по больничным.

Также в июне задолженность по больничным составила около 3 миллиардов гривен.

финансирование долги больничный оплата социальные выплаты

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