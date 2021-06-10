Заборгованість за лікарняними становить близько 3 мільярдів - Мінсоцполітики

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Перший заступник міністра соціальної політики Євген Котик розповів, що через спалах захворюваності на COVID-19 вдвічі збільшилася кількість листків тимчасової непрацездатності, а заборгованість за лікарняними становить близько 3 мільярдів гривень

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Укрінформ".

За словами заступника міністра, уряд ухвалив рішення щодо виділення коштів для Фонду соцстрахування, і після проведення всіх необхідних бюджетних процедур вони будуть перераховані на погашення заборгованості.

"На сьогодні це близько 3 млрд грн (заборгованості, - ред.)", - зазначив посадовець.

Котик зауважив, що така заборгованість пов'язана зі спалахом захворюваності на COVID-19, коли наприкінці 2020 року вдвічі збільшилася кількість листків тимчасової непрацездатності та тривалість перебування на лікарняному.

Він переконаний, що запуск електронного лікарняного дасть змогу пришвидшити виплату.

Раніше повідомлялось, що в Україні з 10 червня запрацювали електронні лікарняні.