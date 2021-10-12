Борги українців за комуналку становлять майже 63 млрд грн
Станом на кінець серпня заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг склала 62,9 млрд гривень, хоча за цей місяць року і скоротилася на 1,5 млрд грн
Про це повідомляє державна служба статистики України (Держстат), передає RegioNews.
За даними статистичного відомства, станом на 31 серпня борги українців склали:
За постачання та розподіл природного газу - 23,3 млрд гривень,
За постачання теплової енергії та гарячої води - 19,5 млрд гривень,
За централізоване водопостачання та водовідведення - 6,6 млрд гривень,
За управління багатоквартирним будинком - 5,5 млрд гривень,
За поводження з побутовими відходами - 1,2 млрд гривень,
За постачання та розподіл електричної енергії - 6,8 млрд гривень.
Як повідомлялося, нарахування за ЖКП зросли на третину за рік.
Раніше Мін’юст заперечив інформацію про автоматичне списання з банківський карт боргів за ЖКГ чи штрафів.