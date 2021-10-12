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12 жовтня 2021, 15:19 4

Борги українців за комуналку становлять майже 63 млрд грн

12 жовтня 2021, 15:19 4
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Фото з відкритих джерел
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Станом на кінець серпня заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг склала 62,9 млрд гривень, хоча за цей місяць року і скоротилася на 1,5 млрд грн

Про це повідомляє державна служба статистики України (Держстат), передає RegioNews.

За даними статистичного відомства, станом на 31 серпня борги українців склали:

За постачання та розподіл природного газу - 23,3 млрд гривень,

За постачання теплової енергії та гарячої води - 19,5 млрд гривень,

За централізоване водопостачання та водовідведення - 6,6 млрд гривень,

За управління багатоквартирним будинком - 5,5 млрд гривень,

За поводження з побутовими відходами - 1,2 млрд гривень,

За постачання та розподіл електричної енергії - 6,8 млрд гривень.

Як повідомлялося, нарахування за ЖКП зросли на третину за рік.

Раніше Мін’юст заперечив інформацію про автоматичне списання з банківський карт боргів за ЖКГ чи штрафів.

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