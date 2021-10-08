09:12  08 жовтня
COVID в Україні: за добу виявили понад 16 тисяч нових випадків зараження
09:26  08 жовтня
Венедіктова розповіла про нові подробиці смерті народного депутата Полякова
17:38  08 жовтня
Окупанти на Донбасі знову поранили захисника України
UA | RU
UA | RU
08 жовтня 2021, 19:07 4

У Сумах подорожчав проїзд у транспорті

08 жовтня 2021, 19:07 4
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Сумський виконавчий комітет вирішив підвищити вартість проїзду в громадському транспорті. Тарифи підвищили як у комунальному транспорті, так і в приватному

Про це повідомляє Сумська міська рада, передає RegioNews.

Нові тарифи в комунальних тролейбусах та автобусах:

6 гривень - звичайний квиток;

безоплатно - для школярів та пенсіонерів.

Нові тарифи у приватних маршрутках:

10 гривень - звичайний квиток;

5 гривень - для учнів 1-4 класів.

За маршрутом Суми-Піщане вартість проїзду становитиме взагалі 13 гривень.

Нові тарифи набудуть чинності з 16 жовтня цього року.

Як повідомлялося, подорожчання проїзду в херсонських маршрутках суд визнав незаконним.

Також відомо, що у Кропивницькому маршрутники хочуть підняти вартість проїзду до 10 гривень і в Ужгороді може подорожчати громадський транспорт.

тарифи транспорт пасажирські перевезення Суми маршрутки

У столиці замовили понад 600 тис. спецперепусток у громадський транспорт на випадок локдауну
08 жовтня 2021, 18:08
У столиці у маршрутки під час руху відпали двері
08 жовтня 2021, 17:58
У громадському транспорті Львівщини влаштують рейди на дотримання карантину
30 вересня 2021, 17:34
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Взяти на гачок. Хто і навіщо згадав про земельні оборудки Труханова і Галантерника
Прощання з Разумковим: як Зеленський нічого не виграв і лише розв'язав своєму колишньому партнеру руки
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua