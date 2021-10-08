У Сумах подорожчав проїзд у транспорті
Сумський виконавчий комітет вирішив підвищити вартість проїзду в громадському транспорті. Тарифи підвищили як у комунальному транспорті, так і в приватному
Про це повідомляє Сумська міська рада, передає RegioNews.
Нові тарифи в комунальних тролейбусах та автобусах:
6 гривень - звичайний квиток;
безоплатно - для школярів та пенсіонерів.
Нові тарифи у приватних маршрутках:
10 гривень - звичайний квиток;
5 гривень - для учнів 1-4 класів.
За маршрутом Суми-Піщане вартість проїзду становитиме взагалі 13 гривень.
Нові тарифи набудуть чинності з 16 жовтня цього року.
Як повідомлялося, подорожчання проїзду в херсонських маршрутках суд визнав незаконним.
Також відомо, що у Кропивницькому маршрутники хочуть підняти вартість проїзду до 10 гривень і в Ужгороді може подорожчати громадський транспорт.
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