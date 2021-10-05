Подорожчання проїзду в херсонських маршрутках суд визнав незаконним
Херсонський окружний адміністративний суд виніс рішення про незаконність підвищення тарифів від 6 до 8 гривень у херсонських маршрутках
Про це повідомив на Facebook юрист Дмитро Ільченко, передає RegioNews з посиланням на місцеве видання "Любимий Херсон".
За словами Дмитра Ільченка, який подав позов, суд став на його бік і задовольнив позов.
Суд визнав, що відповідач не мав права підвищувати тарифи, не провівши процедуру аналізу і громадського обговорення, - написав Ільченко.
Однак, це рішення має вступити в силу лише через 30 днів з моменту його оголошення. Крім того, його можна оскаржити.
Відзначимо, в той же час в Одесі на розгляді перебуває питання про призупинення дії рішення виконавчого комітету Херсонської міської ради негайно.
Дмитро Ільченко підкреслив, що рішення з цього питання може бути прийняте протягом тижня.