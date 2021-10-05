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05 жовтня 2021, 21:51 9

Подорожчання проїзду в херсонських маршрутках суд визнав незаконним

05 жовтня 2021, 21:51 9
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Фото з відкритих джерел
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Херсонський окружний адміністративний суд виніс рішення про незаконність підвищення тарифів від 6 до 8 гривень у херсонських маршрутках

Про це повідомив на Facebook юрист Дмитро Ільченко, передає RegioNews з посиланням на місцеве видання "Любимий Херсон".

За словами Дмитра Ільченка, який подав позов, суд став на його бік і задовольнив позов.

Суд визнав, що відповідач не мав права підвищувати тарифи, не провівши процедуру аналізу і громадського обговорення, - написав Ільченко.

Однак, це рішення має вступити в силу лише через 30 днів з моменту його оголошення. Крім того, його можна оскаржити.

Відзначимо, в той же час в Одесі на розгляді перебуває питання про призупинення дії рішення виконавчого комітету Херсонської міської ради негайно.

Дмитро Ільченко підкреслив, що рішення з цього питання може бути прийняте протягом тижня.

Як повідомлялося 18 серпня, у Херсоні дорожчає вартість проїзду в громадському транспорті. У маршрутках Херсона ціна проїзду становитиме 8 грн, у тролейбусі - 5 грн.

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