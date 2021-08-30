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30 серпня 2021, 17:16 111

В Ужгороді може подорожчати громадський транспорт

30 серпня 2021, 17:16 111
Читайте также на русском языке
Міськрада Ужгорода
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Профільна комісія міськради Ужгорода розглянула проєкт рішення про міські пасажирські перевезення. Чиновники запедвняють, що станом на серпень 2021 року у місті нерентабельна ціна за проїзд у громадському транспорті, тож її необхідно підвищити

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт міськради обласного центру

Зазначається, що підвищити тариф попросили перевізники. Вони надали чиновникам розрахунки щодо необхідності збільшити ціну. Її востаннє підняли до семи гривень у 2019 році. Зараз пропонують встановити тариф вісім гривень, адже за цей час значно зросли складові тарифу.

Крім цього, за інформацією міськради, на доходи перевізників за останні півтора року значно вплинули карантинні обмеження у зв'язку із коронавірусуом.

Остаточне рішення про підняття тарифу має прийняти міськвиконком.

Нагадаємо, що у серпні вартість проїзду у маршрутках Херсона зросла до 8 грн, у тролейбусі – 5 грн.

транспорт тарифи Ужгород горсовет проїзд

 
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