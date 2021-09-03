У Кропивницькому маршрутники хочуть підняти вартість проїзду до 10 гривень

31 серпня 2021

Скандал у Рівному на рівному місці. Що не так із закинутим єврейським цвинтарем та як з цим бути

Старий, зруйнований та занедбаний єврейський цвинтар у центрі міста десятиліттями нікого не бентежив. Аж раптом навколо нього виник скандал, який швидко вихлюпнувся на загальноукраїнський рівень