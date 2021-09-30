17:34  30 вересня
У громадському транспорті Львівщини влаштують рейди на дотримання карантину
15:59  30 вересня
В ОАСК скаржаться, що не мають грошей на зарплати
17:36  30 вересня
На Донбасі бойовики двічі гатили по бійцях ООС з забороненої зброї
UA | RU
UA | RU
30 вересня 2021, 17:34 142

У громадському транспорті Львівщини влаштують рейди на дотримання карантину

30 вересня 2021, 17:34 142
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Львівській області в громадському транспорті проводитимуть рейди з дотримання протиепідемічних заходів

Як пише RegioNews з посиланням на Varta1, водіям і пасажирам, які порушили умови карантину, загрожують штрафи.

"Підприємства у сфері пасажирських перевезень зобов'язані дотримуватися вимог головного санітарного лікаря, в тому числі проводити ранковий скринінг працівників і не допускати до роботи тих, у кого температура 37 градусів і вище", - цитує видання главу управління транспорту та зв'язку Львівської ОДА Степана Рудницького.

Начальник Управління патрульної поліції у Львівській області Роман Пилипенко своєю чергою зазначив, що за недотримання правил карантину перевізникам і пасажирам загрожує адміністративна відповідальність.

"Якщо водій проігнорував вимоги в період дії карантину, то його мають право притягнути до адміністративної відповідальності. Штраф від 17 до 34 тисяч гривень", - уточнив він.

При цьому Пилипенко додав, що пасажирам без маски також загрожує адміністративна відповідальність.

"Сума штрафу від 510 гривень", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині більшість шкіл перевели на дистанційку.

Львів транспорт Львівська область карантин коронавірус

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Відставка мера Буряка: що тепер чекатиме Запоріжжя
Не без несподіванок, із втратами і очевидним фаворитом. Як пройшов перший місяць виборчої кампанії на 184-му окрузі
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua