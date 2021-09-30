У громадському транспорті Львівщини влаштують рейди на дотримання карантину

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У Львівській області в громадському транспорті проводитимуть рейди з дотримання протиепідемічних заходів

Як пише RegioNews з посиланням на Varta1, водіям і пасажирам, які порушили умови карантину, загрожують штрафи.

"Підприємства у сфері пасажирських перевезень зобов'язані дотримуватися вимог головного санітарного лікаря, в тому числі проводити ранковий скринінг працівників і не допускати до роботи тих, у кого температура 37 градусів і вище", - цитує видання главу управління транспорту та зв'язку Львівської ОДА Степана Рудницького.

Начальник Управління патрульної поліції у Львівській області Роман Пилипенко своєю чергою зазначив, що за недотримання правил карантину перевізникам і пасажирам загрожує адміністративна відповідальність.

"Якщо водій проігнорував вимоги в період дії карантину, то його мають право притягнути до адміністративної відповідальності. Штраф від 17 до 34 тисяч гривень", - уточнив він.

При цьому Пилипенко додав, що пасажирам без маски також загрожує адміністративна відповідальність.

"Сума штрафу від 510 гривень", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині більшість шкіл перевели на дистанційку.