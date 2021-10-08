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08 октября 2021, 19:07 4

В Сумах подорожал проезд в транспорте

08 октября 2021, 19:07 4
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Фото из открытых источников
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Сумской исполнительный комитет решил повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Тарифы повысили как в коммунальном транспорте, так и в частном

Об этом сообщает Сумской городской совет, передает RegioNews.

Новые тарифы в коммунальных троллейбусах и автобусах:

6 гривен - обычный билет;

безвозмездно-для школьников и пенсионеров.

Новые тарифы в частных маршрутках:

10 гривен - обычный билет;

5 гривен-для учеников 1-4 классов.

По маршруту Сумы-Песчаное стоимость проезда составит вообще 13 гривен.

Новые тарифы вступят в силу с 16 октября этого года.

Как сообщалось, подорожание проезда в херсонских маршрутках суд признал незаконным.

Также известно, что в Кропивницком маршрутчики хотят поднять стоимость проезда до 10 гривен и в Ужгороде может подорожать общественный транспорт.

тарифы транспорт пассажирские перевозки Сумы маршрутки

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