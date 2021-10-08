В Сумах подорожал проезд в транспорте
Сумской исполнительный комитет решил повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Тарифы повысили как в коммунальном транспорте, так и в частном
Об этом сообщает Сумской городской совет, передает RegioNews.
Новые тарифы в коммунальных троллейбусах и автобусах:
6 гривен - обычный билет;
безвозмездно-для школьников и пенсионеров.
Новые тарифы в частных маршрутках:
10 гривен - обычный билет;
5 гривен-для учеников 1-4 классов.
По маршруту Сумы-Песчаное стоимость проезда составит вообще 13 гривен.
Новые тарифы вступят в силу с 16 октября этого года.
Как сообщалось, подорожание проезда в херсонских маршрутках суд признал незаконным.
Также известно, что в Кропивницком маршрутчики хотят поднять стоимость проезда до 10 гривен и в Ужгороде может подорожать общественный транспорт.
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