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08 жовтня 2021, 18:08 2

У столиці замовили понад 600 тис. спецперепусток у громадський транспорт на випадок локдауну

08 жовтня 2021, 18:08 2
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Фото з відкритих джерел
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У Києві компанії замовили для своїх працівників понад 600 тисяч спецперепусток у громадський транспорт на випадок локдауну

Про це повідомляє Департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМДА, передає RegioNews.

Повідомляють, що усього в системі зареєстровано 9187 компаній. Із них 8090 подали заявки для своїх працівників.

255 863 — саме таку кількість спецперепусток замовили тільки за вересень. 612 705 спецперепусток — потреба міста для підтримання життєдіяльності на даний час, — ідеться у повідомленні.

У КМДА нагадали, як можна замовити спецперепустку.

1. Авторизуватися у системі за допомогою КЕП
2. Заповнити електронну форму заявки
3. У разі отримання позитивного рішення про надання спецперепусток — ввести повний список співробітників, вказати дані та номер транспортної картки Київ Цифровий кожного працівника.
4. Інформацію про підтвердження або відмову у видачі спецперепусток кожного працівника можна отримати у системі.

Як повідомлялося, 21 вересня Кличко запевняв, що Київ зможе уникнути жорсткого локдауну при новій хвилі захворювання.

У серпні у Кличка розповіли, хто отримає перепустки на транспорт у разі нового локдауну в Києві.

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