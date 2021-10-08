У столиці замовили понад 600 тис. спецперепусток у громадський транспорт на випадок локдауну
У Києві компанії замовили для своїх працівників понад 600 тисяч спецперепусток у громадський транспорт на випадок локдауну
Про це повідомляє Департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМДА, передає RegioNews.
Повідомляють, що усього в системі зареєстровано 9187 компаній. Із них 8090 подали заявки для своїх працівників.
255 863 — саме таку кількість спецперепусток замовили тільки за вересень. 612 705 спецперепусток — потреба міста для підтримання життєдіяльності на даний час, — ідеться у повідомленні.
У КМДА нагадали, як можна замовити спецперепустку.
1. Авторизуватися у системі за допомогою КЕП
2. Заповнити електронну форму заявки
3. У разі отримання позитивного рішення про надання спецперепусток — ввести повний список співробітників, вказати дані та номер транспортної картки Київ Цифровий кожного працівника.
4. Інформацію про підтвердження або відмову у видачі спецперепусток кожного працівника можна отримати у системі.
Як повідомлялося, 21 вересня Кличко запевняв, що Київ зможе уникнути жорсткого локдауну при новій хвилі захворювання.