Директор БЕБ Мельник розповів про перші плани роботи відомства

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Новостворене Бюро економічної безпеки розпочне роботу з аналізу основних незаконних схем і їх корупційного прикриття, а вже після цього здійснить візити до бізнесу

Про це Вадим Мельник розповів на телеканалі "Україна 24", передає RegioNews.

Як працюватиме Бюро економічної безпеки? Не з бізнесу починаємо розслідування, а починаємо аналітичну роботу з того "схематозу", який дає бізнесу ті схеми для ухилення від податків. Виявлення та подолання "схематозу", далі - корупційне прикриття, корумповані чиновники, вони ж прикривають такі схеми..., - розповів Мельник.

За його словам, БЕБ тільки в третю чергу йтиме до бізнесу і демонструватиме результати розслідувань.

Як повідомлялося, Рада на два місяці відтермінувала запуск Бюро економічної безпеки.

Нагадаємо, у травні Уряд створив Бюро економічної безпеки. Бюро замінить податкову міліцію.

23 серпня Мельник офіційно став очільником Бюро економбезпеки.

Тим часом відкрито провадження у справі про оскарження результатів конкурсу на директора Бюро економічної безпеки.