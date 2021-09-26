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26 вересня 2021, 13:52 2

Директор БЕБ Мельник розповів про перші плани роботи відомства

26 вересня 2021, 13:52 2
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Фото з відкритих джерел
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Новостворене Бюро економічної безпеки розпочне роботу з аналізу основних незаконних схем і їх корупційного прикриття, а вже після цього здійснить візити до бізнесу

Про це Вадим Мельник розповів на телеканалі "Україна 24", передає RegioNews.

Як працюватиме Бюро економічної безпеки? Не з бізнесу починаємо розслідування, а починаємо аналітичну роботу з того "схематозу", який дає бізнесу ті схеми для ухилення від податків.

Виявлення та подолання "схематозу", далі - корупційне прикриття, корумповані чиновники, вони ж прикривають такі схеми..., - розповів Мельник.

За його словам, БЕБ тільки в третю чергу йтиме до бізнесу і демонструватиме результати розслідувань.

Як повідомлялося, Рада на два місяці відтермінувала запуск Бюро економічної безпеки.

Нагадаємо, у травні Уряд створив Бюро економічної безпеки. Бюро замінить податкову міліцію.

23 серпня Мельник офіційно став очільником Бюро економбезпеки.

Тим часом відкрито провадження у справі про оскарження результатів конкурсу на директора Бюро економічної безпеки.

бізнес Схеми план перевірки корупція Бюро економічної безпеки

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