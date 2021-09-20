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20 вересня 2021, 19:34 5

Прокурори затягують передачу справи Татарова до суду, - ЦПК

20 вересня 2021, 19:34 5
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Заступник голови Офісу президента Олег Татаров досі офіційно є підозрюваним у справі щодо корупції, але прокурори не передають справу до суду

Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит Центру протидії корупції.

"Рішення про закриття провадження чи передачу його до суду не приймались, у зв’язку з чим, відповідні відомості до ЄРДР не вносились", – йдеться у відповіді на запит.

Як відомо, за версією слідства, Татаров під час роботи в "Укрбуді" допомагав надавати хабар експерту у справі "квартир для Нацгвардії". Встановлені збитки від цієї схеми становили понад 81 мільйон гривень.

Наприкінці лютого терміни досудового розслідування в цьому провадженні завершилися, тому Генеральна прокуратура мала передати справу до суду протягом п’яти днів.

Натомість, як стверджують у ЦАК, заступник Генерального прокурора Олексій Симоненко почав затягувати час, вимагаючи від судів непотрібні роз’яснення. Він же керівник прокурорів у цій справі. Нещодавно журналісти зафіксували, як він гуляв на дні народження Татарова.

Нагадаємо, від грудня 2020-го у НАБУ розслідують справу стосовно заступника голови ОП Татарова.

У той час Микитась у суді дав свідчення про корупцію заступника Єрмака Татарова. Він надав докази того, що Олег Татаров керував процесом надання хабаря експерту МВС.

У березні цього року правоохоронці не завершили справу Татарова: сплив останній день розслідування. Раніше суд відмовив у продовження строків слідства.

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Офіс генпрокурора корупція Олег Татаров

 
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