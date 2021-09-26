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26 сентября 2021, 13:52 2

Директор БЭБ Мельник рассказал о первых планах работы ведомства

26 сентября 2021, 13:52 2
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Фото из открытых источников
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Новосозданное Бюро экономической безопасности начнет работу с анализа основных незаконных схем и их коррупционного прикрытия, а уже после этого совершит визиты к бизнесу

Об этом Вадим Мельник рассказал на телеканале " Украина 24", передает RegioNews.

Как будет работать Бюро экономической безопасности? Не с бизнеса начинаем расследование, а начинаем аналитическую работу с того "схематоза", который дает бизнесу те схемы для уклонения от налогов.

Выявление и преодоление "схематоза", далее - коррупционное прикрытие, коррумпированные чиновники, они же прикрывают такие схемы...,- рассказал Мельник.

По его словам, Бэб только в третью очередь будет идти к бизнесу и демонстрировать результаты расследований.

Как сообщалось, Рада на два месяца отсрочила запуск Бюро экономической безопасности.

Напомним, в мае Правительство создало Бюро экономической безопасности. Бюро заменит налоговую милицию.

23 августа Мельник официально стал главой Бюро экономбезопасности.

Между тем открыто производство по делу об обжаловании результатов конкурса на директора Бюро экономической безопасности.

бизнес Схемы план проверки коррупция Бюро экономической безопасности

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