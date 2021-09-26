Директор БЭБ Мельник рассказал о первых планах работы ведомства
Новосозданное Бюро экономической безопасности начнет работу с анализа основных незаконных схем и их коррупционного прикрытия, а уже после этого совершит визиты к бизнесу
Об этом Вадим Мельник рассказал на телеканале " Украина 24", передает RegioNews.
Как будет работать Бюро экономической безопасности? Не с бизнеса начинаем расследование, а начинаем аналитическую работу с того "схематоза", который дает бизнесу те схемы для уклонения от налогов.
Выявление и преодоление "схематоза", далее - коррупционное прикрытие, коррумпированные чиновники, они же прикрывают такие схемы...,- рассказал Мельник.
По его словам, Бэб только в третью очередь будет идти к бизнесу и демонстрировать результаты расследований.
Как сообщалось, Рада на два месяца отсрочила запуск Бюро экономической безопасности.