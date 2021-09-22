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22 вересня 2021, 13:21 184

На Закарпатті викрили схему розкрадання природних ресурсів: держава втратила 56 млн

22 вересня 2021, 13:21 184
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Фото: з відкритих джерел
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У Закарпатській області розкрадання природних ресурсів у руслі річки Тиса та на її притоках призвело до повного руйнування ґрунтового покриву та рослинності, для відновлення яких знадобляться десятки років

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Співробітниками Служби безпеки України викрито керівника управління державного водного господарства, який "прикривав" тіньовий видобуток піщано-гравійної суміші під виглядом розчищення та регулювання русел гірських рік.

Збитки держави від протиправної діяльності чиновника оцінено у понад 56 млн грн.

За даними слідства, посадовець, до обов’язків якого входить збереження місцевої екосистеми, погодився "заплющити очі" на її руйнування. Натомість надав підприємцям повний безконтрольний доступ для проведення робіт без жодних дозволів.

Наразі керівнику міжрайонного управління водного господарства повідомлено підозру за службову недбалість.

Раніше повідомлялось, що на території Рівненської області СБУ викрила схему незаконного видобутку базальту у промислових масштабах.

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