Мельник офіційно став очільником Бюро економбезпеки

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Як передає RegioNews, про це йдеться у розпорядженні Кабміну від 20 серпня 2021 р. № 977-р.

"Призначити Мельника Вадима Івановича Директором Бюро економічної безпеки України строком на п’ять років", – зазначається у документі.

Розпорядженням №976-р Мельника звільнено з посади голови ДФС.

Колишній фіскал очолював відомство з грудня 2020 року. Мельнику 49 років, перебував на службі у Податковій міліції 14 років. Звідти згодом перевівся на посаду керівника головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС.

Нагадаємо, що про те, що Бюро економічної безпеки очолив голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник, стало відомо ще 20 серпня.