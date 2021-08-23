Мельник офіційно став очільником Бюро економбезпеки
Кабінет міністрів своїм розпорядженням офіційно призначив колишнього очільника Державної фіскальної служби Вадима Мельника головою Бюро економічної безпеки
Як передає RegioNews, про це йдеться у розпорядженні Кабміну від 20 серпня 2021 р. № 977-р.
"Призначити Мельника Вадима Івановича Директором Бюро економічної безпеки України строком на п’ять років", – зазначається у документі.
Розпорядженням №976-р Мельника звільнено з посади голови ДФС.
Колишній фіскал очолював відомство з грудня 2020 року. Мельнику 49 років, перебував на службі у Податковій міліції 14 років. Звідти згодом перевівся на посаду керівника головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС.
Нагадаємо, що про те, що Бюро економічної безпеки очолив голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник, стало відомо ще 20 серпня.