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23 вересня 2021, 15:38 2

ДБР закрило справу проти соратника Коломойського - ЦПК

23 вересня 2021, 15:38 2
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з відкритих джерел
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Державне бюро розслідувань вдруге закрило кримінальне провадження щодо ймовірного відмивання грошей соратником олігарха Ігоря Коломойського – нардепом Ігорем Палицею

Про це пише RegioNews з посиланням на Центр протидії корупції

В організації зазначають, що розслідування почалося 20 січня 2021 року. На думку юристів ЦПК рівень задекларованих витрат Палиці протягом 2015-2016, 2018-2019 років перевищує рівень його задекларованих доходів, а операції з купівлі-продажу нерухомості в Україні та за кордоном за участі Палиці мають ознаки відмивання (легалізації) коштів.

"Палиця нібито продав втридорога нерухомість компанії, яка ніяк не могла заплатити таких грошей, бо їх просто в неї не було. Якщо врахувати, що компанія засвітилася у зв’язках із наближеними до Коломойського людьми, то на думку спадає одне — Палиця міг просто відмивати сумнівні гроші за допомогою своїх партнерів", — коментує юрист ЦПК Денис Свириденко.

кримінальна справа корупція відмивання грошей ДБР Коломойський Ігор

 
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