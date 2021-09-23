ДБР закрило справу проти соратника Коломойського - ЦПК

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Про це пише RegioNews з посиланням на Центр протидії корупції

В організації зазначають, що розслідування почалося 20 січня 2021 року. На думку юристів ЦПК рівень задекларованих витрат Палиці протягом 2015-2016, 2018-2019 років перевищує рівень його задекларованих доходів, а операції з купівлі-продажу нерухомості в Україні та за кордоном за участі Палиці мають ознаки відмивання (легалізації) коштів.

"Палиця нібито продав втридорога нерухомість компанії, яка ніяк не могла заплатити таких грошей, бо їх просто в неї не було. Якщо врахувати, що компанія засвітилася у зв’язках із наближеними до Коломойського людьми, то на думку спадає одне — Палиця міг просто відмивати сумнівні гроші за допомогою своїх партнерів", — коментує юрист ЦПК Денис Свириденко.