Рада на два місяці відтермінувала запуск Бюро економічної безпеки
Верховна рада відтермінувала запуск Бюро економічної безпеки (БЕБ). Його перенесли на два місяці
Про це повідомляє нардеп від "Слуги народу" Ольга Василевська в Telegram, передає RegioNews.
Вона зазначила, що в Раді проголосували відповідну правку.
Запуск БЕБ відклали на два місяці. Відповідну правку щойно проголосували в Раді. Сподіваюсь, це останнє подовження термінів і Бюро запрацює 25 листопада, - написала Василевська.
Як поівдомлялося, 12 травня Уряд створив Бюро економічної безпеки.
У червні створення Бюро економічної безпеки оскаржили в ОАСК.
Згодом очільником Бюро економічної безпеки став головний податківець Мельник.
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