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22 вересня 2021, 15:38 371

Рада на два місяці відтермінувала запуск Бюро економічної безпеки

22 вересня 2021, 15:38 371
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Фото з відкритих джерел
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Верховна рада відтермінувала запуск Бюро економічної безпеки (БЕБ). Його перенесли на два місяці

Про це повідомляє нардеп від "Слуги народу" Ольга Василевська в Telegram, передає RegioNews.

Вона зазначила, що в Раді проголосували відповідну правку.

Запуск БЕБ відклали на два місяці. Відповідну правку щойно проголосували в Раді. Сподіваюсь, це останнє подовження термінів і Бюро запрацює 25 листопада, - написала Василевська.

Як поівдомлялося, 12 травня Уряд створив Бюро економічної безпеки.

У червні створення Бюро економічної безпеки оскаржили в ОАСК.

Згодом очільником Бюро економічної безпеки став головний податківець Мельник.

Бюро економічної безпеки Верховна Рада правки нардеп Слуга народа

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