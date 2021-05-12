Уряд створив Бюро економічної безпеки: які основні завдання відомства

Бюро замінить податкову міліцію

Бюро замінить податкову міліцію

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Кабінет міністрів утворив Бюро економічної безпеки, який отримає повноваження СБУ та податкової міліції у сфері боротьби з економічними злочинами.

Як повідомляє кореспондент RegioNews, таке рішення було ухвалено під час засідання 12 травня.

Бюро економічної безпеки є центральним органом виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, які посягають на функціонування економіки держави.

Його директора призначатиме Кабінет міністрів за поданням прем’єр-міністра за пропозицією комісії з проведення конкурсу.

Директор БЕБ щороку, не пізніше 1 березня, має звітувати перед Верховною Радою та Кабміном про діяльність Бюро за попередній календарний рік.

Максимальна кількість працівників відомства - не більше 4000 осіб. Також Бюро щоквартально зобов'язується публікувати звіт про діяльність на своєму офіційному веб-сайті.

Нагадаємо, 28 січня Рада ухвалила закон про створення Бюро економічної безпеки. Закон почав діяти 25 березня.