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17 серпня 2021, 21:19 844

Відкрито провадження у справі про оскарження результатів конкурсу на директора Бюро економічної безпеки

17 серпня 2021, 21:19 844
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Фото з відкритих джерел
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Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Дениса Осмоловського до Конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Бюро економічної безпеки України

Про це повідомляє пресслужба Окружного адміністративного суду міста Києва, передає RegioNews.

Серед вимог позову – визнати протиправним рішення Комісії, затверджене протоколом від 29 липня 2021 №3 в частині, що стосується організації тестування на знання законодавства та вербально-логічне мислення, проведення перевірок, передбачених ЗУ "Про запобігання корупції" та ЗУ "Про очищення влади", затвердження зразків тестових завдань та формули рейтингування кандидатів на посаду очільника Бюро тощо. Позивач вважає, що оскаржуваним рішенням було протиправно розширено обсяг повноважень Конкурсної комісії, - йдеться в повідомленні.

Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін.

Раніше ми повідомляли, що в провадженні суду вже перебуває справа за позовом Дениса Осмоловського до Кабінету Міністрів України щодо оскарження утворення Бюро економічної безпеки України, - додали в суді.

Як повідомлялося, 13 серпня було названо троє фіналістів конкурсу на посаду очільника Бюро економічної безпеки. На наступний етап конкурсу на посаду голови Бюро економічної безпеки пройшли голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник, член Ради Нацбанку Василь Горбаль та прокурор Офісу генпрокурора Аттіла Ковчі.

А вже 16 серпня Ексглава Ради нацбезпеки та Мінфіну, а також кандидат на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександр Данилюк закликав президента ініціювати новий конкурс на директора БЕБ.

суд виробництво позов справа Бюро економічної безпеки

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