Рівненська АЕС підключила третій блок до енергосистеми країни після завершення поточного ремонту
Рівненська атомна електростанція (РАЕС) 19 липня о 14:10 підключила третій блок до енергосистеми країни після завершення поточного ремонту
Про це повідомила пресслужба станції, передає RegioNews.
Блок перебував у поточному ремонті з 7 липня.
Триває планове підвищення потужності блоку, яке проводиться з регламентованою швидкістю відповідно до Програми пуску, - йдеться в повідомленні.
Отже, на вечір понеділка в роботі перебувають 11 із 15 енергоблоків чотирьох діючих АЕС України. На блоці №6 Запорізької АЕС триває 93-тя доба капітального планового ремонту, на блоці №1 Хмельницької АЕС - 83-тя доба капітального планового ремонту, на блоці №5 Запорізької АЕС - 80-та доба середнього планового ремонту, на блоці №2 Южно -Української АЕС - 45-та доба середнього планового ремонту.
Як повідомлялося, 26 червня на Рівненській АЕС відключили енергоблок: спрацював аварійний захист.