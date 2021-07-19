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19 липня 2021, 21:01 8

Рівненська АЕС підключила третій блок до енергосистеми країни після завершення поточного ремонту

19 липня 2021, 21:01 8
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Фото з відкритих джерел
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Рівненська атомна електростанція (РАЕС) 19 липня о 14:10 підключила третій блок до енергосистеми країни після завершення поточного ремонту

Про це повідомила пресслужба станції, передає RegioNews.

Блок перебував у поточному ремонті з 7 липня.

Триває планове підвищення потужності блоку, яке проводиться з регламентованою швидкістю відповідно до Програми пуску, - йдеться в повідомленні.

Отже, на вечір понеділка в роботі перебувають 11 із 15 енергоблоків чотирьох діючих АЕС України. На блоці №6 Запорізької АЕС триває 93-тя доба капітального планового ремонту, на блоці №1 Хмельницької АЕС - 83-тя доба капітального планового ремонту, на блоці №5 Запорізької АЕС - 80-та доба середнього планового ремонту, на блоці №2 Южно -Української АЕС - 45-та доба середнього планового ремонту.

Як повідомлялося, 26 червня на Рівненській АЕС відключили енергоблок: спрацював аварійний захист.

Раніше, 18 червня Хмельницька АЕС відключила другий енергоблок - через відключення двох помп.

Рівне АЕС відключення енергоблок

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