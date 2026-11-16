Прикордонники ефектно накрили вогнем позиції росіян

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Військові показали свіжі кадри з Південно-Слобожанського напрямку. Українські захисники вдарили по укриттях росіян

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На кадрах можна побачити роботу військових відділу прикордонної служби "Чернівці". Під час бойового завдання під вогнем захисників опинились ворожі укриття, позиції та місця перебування особового складу.

"Завдяки злагодженій роботі операторів ударних БПЛА противник зазнав втрат, а його оборонна інфраструктура — пошкоджень", - кажуть військові.

Нагадаємо, раніше українські військові уразили одразу чотири пункти управління безпілотниками російських окупантів. Удари завдали на Запоріжжі, Херсонщині, Донеччині та території Росії.