З десяти ТЕС в об'єднаній енергосистемі три працюють мінімальним складом обладнання, одна зупинена
Трипільська, Зміївська та Придніпровська ТЕС (3 з 10 ТЕС в об'єднаній енергосистемі) працюють мінімальним складом обладнання, Слов'янська ТЕС як і раніше зупинена
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані НЕК "Укренерго".
Станом на 12:30 понеділка, 12 липня, на Трипільській ТЕС в роботі знаходиться 1 з 6 енергоблоків, на Зміївській - 1 з 10, на Придніпровській - 1 з 5 блоків.
Слов'янська ТЕС 6-й день не виробляє електроенергію через "дефолтний" статус, який вона отримала через неможливість оплатити послуги системного оператора.
Також, за даними "Укренерго", не виробляють електроенергію Харківська ТЕЦ-5 і Київська ТЕЦ-5.
Як повідомлялося, 6 червня на Запорізькій ТЕС для аварійного ремонту відключили енергоблок.
Раніше, у лютому стало відомо, з чиєї вини найчастіше відбуваються аварійні зупинки ТЕС. У 2021 році на енергоблоках ТЕС відбулось 92 аварійні зупинки.
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