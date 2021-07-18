В Україні через негоду знеструмлено понад 100 населених пунктів у трьох областях
В Україні через пориви вітру та дощі, станом на сьогодні, знеструмлено 101 населений пункт у 3 областях
Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.
Станом на 7 год. 18 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 101 населений пункт у 3 областях (Київська – 53, Житомирська – 35 та Чернігівська – 13), - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Як повідомлялося, станом на вчорашній ранок в Україні через негоду без світла залишилися 60 населених пунктів.
Увечері 15 липня на Львівщині на трасу Київ-Чоп зійшов селевий потік, проїзд було ускладнено.
У Мелітополі під час пожежі в котеджному містечку згоріла квартира мераВсі новини »
17 липня 2021, 16:09Рятувальники ліквідували масштабну лісову пожежу в зоні ООС
17 липня 2021, 15:32Під Миколаєвом розбився вертоліт Мі-2, пілот і пасажир загинули
17 липня 2021, 10:43
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Аваков пішов: чим запам’ятався міністр-рекордсмен, і як його відставка змінить політичну конфігурацію у країні
Повернення генерала-втікача: чому в Запоріжжі раптово з'явився міліціонер, якому закидають розгін Майдану