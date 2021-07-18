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18 липня 2021, 10:26 27

В Україні через негоду знеструмлено понад 100 населених пунктів у трьох областях

18 липня 2021, 10:26 27
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Фото з відкритих джерел
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В Україні через пориви вітру та дощі, станом на сьогодні, знеструмлено 101 населений пункт у 3 областях

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.

Станом на 7 год. 18 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 101 населений пункт у 3 областях (Київська – 53, Житомирська – 35 та Чернігівська – 13), - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Як повідомлялося, станом на вчорашній ранок в Україні через негоду без світла залишилися 60 населених пунктів.

Увечері 15 липня на Львівщині на трасу Київ-Чоп зійшов селевий потік, проїзд було ускладнено.

негода електрика рятувальники ДСНС відключення

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