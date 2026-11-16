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16 листопада 2026, 17:38

На Харківщині військовому за $8,8 тисячі обіцяли оформити непридатність до служби

16 листопада 2026, 17:38
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Фото: поліція Харківської області
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На Харківщині правоохоронці викрили групу осіб, які вимагали та отримали від військовослужбовця ЗСУ 8,8 тисячі доларів за оформлення документів про непридатність до військової служби

Про це повідомили у поліції Харківської області, передає RegioNews.

За версією слідства, учасники групи діяли за попередньою змовою, мали розподілені ролі та вимагали гроші за виготовлення медичних документів із недостовірними відомостями. Йшлося, зокрема, про складання та видачу висновку військово-лікарської комісії щодо непридатності військовослужбовця до служби з виключенням з військового обліку за станом здоров’я.

Загалом за такі "послуги" фігуранти вимагали від 5 до 10 тисяч доларів. Від одного з військовослужбовців вони отримали 8,8 тисячі доларів.

Під час обшуків за місцями проживання та діяльності підозрюваних правоохоронці вилучили понад 34 тисячі доларів, 9,8 тисячі євро, 145 фунтів стерлінгів та понад 45 тисяч гривень.

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — пособництво в одержанні неправомірної вигоди.

Наразі правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми та з’ясовують усі обставини злочину. Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі, заборону обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років та конфіскацію майна.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті прикордонники викрили чоловіка, який намагався виїхати з України за підробленим свідоцтвом про народження третьої дитини. Він зізнався, що купив документ через Telegram.

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