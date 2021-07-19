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19 июля 2021, 21:01 10

Ровенская АЭС подключила третий блок к энергосистеме страны после завершения текущего ремонта

19 июля 2021, 21:01 10
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Фото из открытых источников
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Ровенская атомная электростанция (РАЭС) 19 июля в 14:10 подключила третий блок к энергосистеме страны после завершения текущего ремонта

Об этом сообщила пресс-служба станции, передает RegioNews.

Блок находился в текущем ремонте с 7 июля.

Продолжается плановое повышение мощности блока, которое проводится с регламентированной скоростью в соответствии с программой пуска, - говорится в сообщении.

Итак, на вечер понедельника в работе находятся 11 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На блоке №6 Запорожской АЭС продолжаются 93-е сутки капитального планового ремонта, на блоке №1 Хмельницкой АЭС - 83-е сутки капитального планового ремонта, на блоке №5 Запорожской АЭС - 80-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №2 Южно -Украинской АЭС 45-е сутки среднего планового ремонта.

Как сообщалось, 26 июня на Ровенской АЭС отключили энергоблок: сработала аварийная защита.

Ранее, 18 июня Хмельницкая АЭС отключила второй энергоблок - за отключения двух насосов.

Ровно АЭС отключение энергоблок

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