Ровенская АЭС подключила третий блок к энергосистеме страны после завершения текущего ремонта
Ровенская атомная электростанция (РАЭС) 19 июля в 14:10 подключила третий блок к энергосистеме страны после завершения текущего ремонта
Об этом сообщила пресс-служба станции, передает RegioNews.
Блок находился в текущем ремонте с 7 июля.
Продолжается плановое повышение мощности блока, которое проводится с регламентированной скоростью в соответствии с программой пуска, - говорится в сообщении.
Итак, на вечер понедельника в работе находятся 11 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На блоке №6 Запорожской АЭС продолжаются 93-е сутки капитального планового ремонта, на блоке №1 Хмельницкой АЭС - 83-е сутки капитального планового ремонта, на блоке №5 Запорожской АЭС - 80-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №2 Южно -Украинской АЭС 45-е сутки среднего планового ремонта.
Как сообщалось, 26 июня на Ровенской АЭС отключили энергоблок: сработала аварийная защита.