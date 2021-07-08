12:55  08 липня
Укрпошта роз’яснила, як можна повернутися до отримання пенсій вдома через листонош
13:59  08 липня
У Києві оголосили підозру "голосіївському стрілку"
15:12  08 липня
Окупанти на Донбасі поранили українського захисника
UA | RU
UA | RU
08 липня 2021, 15:08 5

Україна відмовилася закуповувати електроенергію Білоруської АЕС-прем’єр Литви

08 липня 2021, 15:08 5
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Україна відмовилася закуповувати електроенергію, яка вироблена на АЕС Білорусі

Як пише Regionews з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте за підсумками переговорів із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у Вільнюсі в четвер.

На спільній прес-конференції вона підтримала "відмову України від небезпечних постачальників" і її прагнення до приєднання до європейського ринку електроенергії ENTSO-E.

За її словами, важливим є також "зелений" перехід.

Нагадаємо, що 26 травня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) під час засідання підтримала ініціативу заборонити імпорт електроенергії з Білорусі та Росії.

За словами голови комісії Валерія Тарасюка, комісія ухвалила таке рішення з ініціативи Міністерства енергетики.

"На сьогодні ми можемо обмежити імпорт до 1 жовтня. До 1 жовтня здійснюємо спільний моніторинг спільно з міністерством і разом з системним оператором", - сказав Тарасюк.

прем'єр електрика НКРЕКП АЕС енергетика

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Не можу звільнити Татарова. Як Зеленський поставив жирну крапку на спробах українців достукатися до нього через петиції
Спроба номер три: чи зможе франківський мер Марцінків зрушити з місця легендарний довгобуд
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Володимир Фесенко
Михайло Басараб
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram