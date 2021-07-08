Україна відмовилася закуповувати електроенергію Білоруської АЕС-прем’єр Литви

Україна відмовилася закуповувати електроенергію, яка вироблена на АЕС Білорусі

Як пише Regionews з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте за підсумками переговорів із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у Вільнюсі в четвер.

На спільній прес-конференції вона підтримала "відмову України від небезпечних постачальників" і її прагнення до приєднання до європейського ринку електроенергії ENTSO-E.

За її словами, важливим є також "зелений" перехід.

Нагадаємо, що 26 травня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) під час засідання підтримала ініціативу заборонити імпорт електроенергії з Білорусі та Росії.

За словами голови комісії Валерія Тарасюка, комісія ухвалила таке рішення з ініціативи Міністерства енергетики.

"На сьогодні ми можемо обмежити імпорт до 1 жовтня. До 1 жовтня здійснюємо спільний моніторинг спільно з міністерством і разом з системним оператором", - сказав Тарасюк.