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19 червня 2021, 11:12 996

Хмельницька АЕС відключила другий енергоблок: у чому причина

19 червня 2021, 11:12 996
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Фото з відкритих джерел
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Хмельницька атомна електростанція 18 червня через відключення двох помп припинила роботу другого блоку

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт ХАЕС.

Згідно з інформацією, реакторна установка переведена в стан "гарячий зупин".

"18 червня 2021 року енергоблок №2 працював стабільно на потужності 1005 МВт. О 19:27, через відключення двох турбопоживних помп, енергоблок №2 відключено від енергомережі",- йдеться в повідомленні.

За міжнародною шкалою INES, подія попередньо класифікована нижче рівня "0" (не суттєво для безпеки).

Радіаційна ситуація на промисловому майданчику і в прилеглих регіонах не зазнавала змін, перебуває на рівні, відповідному нормальної експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень.

Нагадаємо, 13 червня Запорізька АЕС вивела в резерв четвертий енергоблок.

Україна електрика Хмельницький АЕС енергетика

 
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