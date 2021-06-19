Хмельницька АЕС відключила другий енергоблок: у чому причина

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Хмельницька атомна електростанція 18 червня через відключення двох помп припинила роботу другого блоку

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт ХАЕС.

Згідно з інформацією, реакторна установка переведена в стан "гарячий зупин".

"18 червня 2021 року енергоблок №2 працював стабільно на потужності 1005 МВт. О 19:27, через відключення двох турбопоживних помп, енергоблок №2 відключено від енергомережі",- йдеться в повідомленні.

За міжнародною шкалою INES, подія попередньо класифікована нижче рівня "0" (не суттєво для безпеки).

Радіаційна ситуація на промисловому майданчику і в прилеглих регіонах не зазнавала змін, перебуває на рівні, відповідному нормальної експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень.

Нагадаємо, 13 червня Запорізька АЕС вивела в резерв четвертий енергоблок.