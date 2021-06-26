На Рівненській АЕС відключили енергоблок: спрацював аварійний захист

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На Рівненській атомній електростанції відключили від мережі енергоблок №4 через спрацювання аварійного захисту

Як передає RegioNews, про це повідомляється на сайті підприємства.

Дану подію на підприємстві кваліфікували як порушення категорії "П05/1" - зупинка реакторної установки в процесі експлуатації енергоблоку, які обумовлені:

відмовами обладнання (елементів);

помилками персоналу та/або помилковими рішеннями;

зовнішніми впливами штучного або природного походження.

"Станом на 20:39 в роботі знаходяться три енергоблоки Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 1725 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі АЕС також повідомили, що радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС та прилеглій території не змінювався і знаходиться в межах діючих норм.

Нагадаємо, 13 червня Запорізька АЕС вивела в резерв четвертий енергоблок.