10:31  26 червня
За добу в Україні зафіксовано понад 700 нових випадків COVID-інфекції
11:46  26 червня
В Україні запрацювали понад 130 центрів масової COVID-вакцинації
10:02  26 червня
На Донбасі через обстріли бойовиків загинув український військовий
UA | RU
UA | RU
26 червня 2021, 13:11 199

На Рівненській АЕС відключили енергоблок: спрацював аварійний захист

26 червня 2021, 13:11 199
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На Рівненській атомній електростанції відключили від мережі енергоблок №4 через спрацювання аварійного захисту

Як передає RegioNews, про це повідомляється на сайті підприємства.

Дану подію на підприємстві кваліфікували як порушення категорії "П05/1" - зупинка реакторної установки в процесі експлуатації енергоблоку, які обумовлені:

  • відмовами обладнання (елементів);
  • помилками персоналу та/або помилковими рішеннями;
  • зовнішніми впливами штучного або природного походження.

"Станом на 20:39 в роботі знаходяться три енергоблоки Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 1725 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі АЕС також повідомили, що радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС та прилеглій території не змінювався і знаходиться в межах діючих норм.

Нагадаємо, 13 червня Запорізька АЕС вивела в резерв четвертий енергоблок.

АЕС Рівне система сповіщення захист ремонт

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Euronews переміг BBC: яку заміну Мендель знайшли у Зеленського
З миру по нитці. Навіщо Кирилу Тимошенку "мала приватизація"
Всі публікації »
Михайло Басараб
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua