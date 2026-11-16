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16 листопада 2026, 17:25

На Київщині чиновник ТЦК вимагав хабар за зняття з розшуку

16 листопада 2026, 17:25
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Фото: Нацполіція
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На Київщині чиновник ТЦК отримав підозру. Він вимагав хабар з чоловіка

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили чинного співробітника одного з районних ТЦК Київської області. Він вимагав гроші за зняття військовозобов'язаних громадян з розшуку. Свої "послуги" він оцінював у 1 500 доларів. Його затримали одразу після отримання грошей.

"Слідчі слідчого управління поліції Київщини за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури оголосили фігуранту про підозру, за фактом одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 ККУ)", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, що у Києві викрили схему ухилення від мобілізації. Організатором схеми виявилась адвокатка.

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