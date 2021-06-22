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22 червня 2021, 21:14 124

Ощадбанк продовжив дію прострочених карток переселенців до кінця літа

22 червня 2021, 21:14 124
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Фото з відкритих джерел
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Ощадбанк не блокуватиме картки внутрішньо переміщених осіб, термін дії яких закінчується під час карантину, який в Україні продовжили до кінця літа. Користуватися картами можна буде до 31 серпня поточного року

Про це повідомляє пресслужба банку, передає RegioNews.

Картки Ощадбанку для внутрішньо переміщених осіб, які обслуговуються за тарифним пакетом "Мій рахунок" і термін дії яких закінчується під час карантину, не блокуватимуться до 1 вересня 2021 року, - сказано в повідомленні.

Крім того, в банку нагадали, що перевипуск карт і їх доставка в відділення йде за графіком, якщо користувачеві прийшло смс-повідомлення, значить карта вже чекає його у відділенні.

Якщо ви не змогли забрати нову картку у відділенні, ви можете і далі знімати кошти і розраховуватися старою карткою до 31 Серпня 2021 року включно, - уточнили в банку.

Як повідомлялося, 2 червня переселенцям дозволили без прописки отримувати права і реєструвати автомобіль.

В той же день в Україні розпочався запис на COVID-вакцинацію для переселенців. В Україні стартував запис на щеплення проти COVID-19 громадян України, які проживають на тимчасово окупованих Росією територіях Донецької, Луганської областей, АР Крим та м.Севастополь.

Також Рада може дозволити переселенцям отримувати пенсії у відділеннях " Укрпошти" - відповідний законопроект № 4014 рекомендує депутатам підтримати Комітет Верховної Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій.

9 червня у МВС спростили видачу водійських прав переселенцям.

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