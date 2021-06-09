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09 червня 2021, 11:58 42

У МВС спростили видачу водійських прав переселенцям

09 червня 2021, 11:58 42
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Фото з відкритих джерел
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Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ спростили видачу водійських прав переселенцям без прописки

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення на сайті МВС.

Зазначається, що тепер сервісні центри МВС реєструють авто і видають посвідчення водія всім внутрішньо переміщеним особам.

Ухвалені зміни передбачають можливість переселенцям без зареєстрованого основного місця проживання отримувати в сервісних центрах МВС наступні послуги:

  • складати іспити на право керування транспортними засобами;
  • обмінювати й відновлювати водійське посвідчення;
  • реєструвати та перереєструвати транспортні засоби.

У такому випадку до пакета документів додатково надається довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, в якій зазначено фактичне місце проживання. Також адміністратору сервісного центру МВС можна пред'явити довідку в електронному форматі через додаток "Дія".

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки переселенців проживають на окупованій території.

Україна водії переселенці МВС права

 
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