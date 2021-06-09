У МВС спростили видачу водійських прав переселенцям
Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ спростили видачу водійських прав переселенцям без прописки
Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення на сайті МВС.
Зазначається, що тепер сервісні центри МВС реєструють авто і видають посвідчення водія всім внутрішньо переміщеним особам.
Ухвалені зміни передбачають можливість переселенцям без зареєстрованого основного місця проживання отримувати в сервісних центрах МВС наступні послуги:
- складати іспити на право керування транспортними засобами;
- обмінювати й відновлювати водійське посвідчення;
- реєструвати та перереєструвати транспортні засоби.
У такому випадку до пакета документів додатково надається довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, в якій зазначено фактичне місце проживання. Також адміністратору сервісного центру МВС можна пред'явити довідку в електронному форматі через додаток "Дія".
Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки переселенців проживають на окупованій території.