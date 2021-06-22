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22 червня 2021, 10:26 700

Дві області не відповідають "зеленій” зоні карантину - дані МОЗ

22 червня 2021, 10:26 700
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Фото: із відкритих джерел
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Показники двох областей - Івано-Франківської та Київської, не відповідають "зеленій" зоні карантинних обмежень

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я, передає RegioNews.

Згідно із оновленими даними, рівень охоплення тестуванням у цих регіонах нижчий, ніж норма "зеленої” зони карантину, а саме більше 300 на 100 тисяч мешканців.

В Івано-Франківській області цей показник становить 282 на 100 тисяч населення, а в Київській - 291.

Крім того, у Києві рівень захворюваності становить 86 на 100 тисяч населення при нормі менше 75 на 100 тисяч.

Станом на 22 червня вся Україна перебуває у "зеленій" зоні карантину.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кабмін пом'якшив карантинні обмеження в Україні.

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