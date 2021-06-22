Дві області не відповідають "зеленій” зоні карантину - дані МОЗ
Показники двох областей - Івано-Франківської та Київської, не відповідають "зеленій" зоні карантинних обмежень
Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я, передає RegioNews.
Згідно із оновленими даними, рівень охоплення тестуванням у цих регіонах нижчий, ніж норма "зеленої” зони карантину, а саме більше 300 на 100 тисяч мешканців.
В Івано-Франківській області цей показник становить 282 на 100 тисяч населення, а в Київській - 291.
Крім того, у Києві рівень захворюваності становить 86 на 100 тисяч населення при нормі менше 75 на 100 тисяч.
Станом на 22 червня вся Україна перебуває у "зеленій" зоні карантину.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кабмін пом'якшив карантинні обмеження в Україні.
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