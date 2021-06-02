Переселенцям дозволили без прописки отримувати права і реєструвати автомобіль

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Кабмін дозволив переселенцям із тимчасово окупованих територій отримувати водійське посвідчення та реєструвати транспортні засоби без прописки

Про це стало відомо із трансляції засідання уряду, передає RegioNews.

Зокрема, були внесені зміни до постанов від 8 травня 1993 року №340 і 7 вересня 1998 року №1388.

Нововведення дозволить переселенцям отримувати водійське посвідчення і реєструвати автомобіль за умови надання довідки про взяття на облік в якості переселенців.

Для цього їм потрібно додати довідку про взяття на облік або показати її в електронній формі на порталі "Дія".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Рада хоче спростити видачу паспортів мешканцям ОРДЛО і Криму.