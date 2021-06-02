Переселенцям дозволили без прописки отримувати права і реєструвати автомобіль
Кабмін дозволив переселенцям із тимчасово окупованих територій отримувати водійське посвідчення та реєструвати транспортні засоби без прописки
Про це стало відомо із трансляції засідання уряду, передає RegioNews.
Зокрема, були внесені зміни до постанов від 8 травня 1993 року №340 і 7 вересня 1998 року №1388.
Нововведення дозволить переселенцям отримувати водійське посвідчення і реєструвати автомобіль за умови надання довідки про взяття на облік в якості переселенців.
Для цього їм потрібно додати довідку про взяття на облік або показати її в електронній формі на порталі "Дія".
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Рада хоче спростити видачу паспортів мешканцям ОРДЛО і Криму.
У Зеленського запевняють, що закон про олігархів буде діяти лише 10 роківВсі новини »
02 червня 2021, 20:05Кабмін виділив 400 млн грн на виплату лікарняних
02 червня 2021, 18:43В Раду внесли закон президента Зеленського про олігархів
02 червня 2021, 17:56
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Мерські вибори в Харкові. Чому Терехов втрачає виборців на користь Світличної
20 млрд грн. на асфальті. Як у Кирила Тимошенка "освоїли" два річних бюджети Дніпропетровщини