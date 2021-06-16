Українцям дозволили відкривати рахунки в банках за документами в "Дії"

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Національний банк України дозволив відкривати рахунки в банках за допомогою електронного паспорта, паспорту для виїзду за кордон та свідоцтва про народження у додатку "Дія"

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт регулятора.

Згідно з повідомленням, НБУ унормував низку питань, пов'язаних з відкриттям банківських рахунків.

Зокрема, регулятор дозволив під час відкриття рахунків пред'являти банківському працівнику е-паспорт, е-паспорт для виїзду за кордон, е-свідоцтво про народження та дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з використанням мобільного додатку "Дія".

Крім того, НБУ розширив можливості використання рахунків умовного зберігання (ескроу). Відтепер такі рахунки зможуть відкривати приватні нотаріуси для прийняття грошової суми боргу від боржника.

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли запустять COVID-сертифікат в "Дії".