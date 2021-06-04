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04 червня 2021, 15:02 157

Рада може дозволити переселенцям отримувати пенсії у відділеннях "Укрпошти"

04 червня 2021, 15:02 157
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Фото: із відкритих джерел
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Комітет Верховної Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій рекомендує депутатам підтримати законопроєкт №4014, який дозволить переселенцям отримувати пенсії у відділеннях "Укрпошти"

Про це повідомляє пресслужба парламенту, передає RegioNews.

Згідно із проєктом закону, внутрішньо переміщені особи можуть одержувати пенсії та соціальну допомогу у відділеннях "Укрпошти" та у державних банках.

Для цього переселенці мають зареєструватися за місцем фактичного проживання.

Члени комітету ухвалили висновок, яким рекомендують Верховній раді прийняти законопроект №4014 у першому читанні за основу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що переселенцям дозволили без прописки отримувати права і реєструвати автомобіль.

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