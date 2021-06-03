В Україні розпочався запис на COVID-вакцинацію для переселенців

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В Україні стартував запис на щеплення проти COVID-19 громадян України, які проживають на тимчасово окупованих Росією територіях Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Зазначається, що записатися можуть ті особи, які належать до пріоритетних груп, вакцинація яких зараз відбувається в Україні - першочергово люди похилого віку віком 65 років і старше. Запис відбувається за номером контакт-центру МОЗ з питань протидії COVID-19: 0 800 60 20 19. Під час розмови оператору необхідно повідомити про свій населений пункт (уточнивши, що наразі він є тимчасово окупованим), вказати дані та обрати найзручніший пункт щеплення.

Для запису на отримання другої дози вакцини необхідно буде знову зателефонувати до контакт-центру.

Імунізація здійснюватиметься вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech в 10 пунктах щеплення на підконтрольних українському уряду територіях Донецької, Луганської та Херсонської областей. Ці пункти розташовані поблизу контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ).

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли, кому і де можна щепитися від COVID-19 у найближчі вихідні.