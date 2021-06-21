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21 червня 2021, 15:47 237

В ООН підрахували переселенців в Україні

21 червня 2021, 15:47 237
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Фото з відкритих джерел
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Нині в Україні нараховується 700 тисяч внутрішньо переміщених осіб і близько 5 тисяч біженців

Про це йдеться у звіті Агентства ООН у справах біженців, пише RegioNews.

В Україні нараховується 700 тис. внутрішньо переміщених осіб та близько 5 тис. біженців та шукачів притулку", — написано у звіті.

Загалом же у світі нині 82,4 мільйона людей є вимушеними переселенцями.

Кількість вимушено переміщених осіб у світі сьогодні надзвичайна — це приблизно вдвічі більше, ніж населення України. І за кожною цифрою стоїть окрема дівчинка чи хлопчик, жінка чи чоловік, яких змусили залишити свій дім, зібрати всі речі, які вони можуть нести, і шукати захисту в новій громаді", — заявила очільниця Агентства ООН у справах біженців в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг.

Нагадаємо, в Україні офіційно зареєстровано півтора мільйона внутрішньо переміщених осіб. З них близько мільйона переселенців фізично проживають на окупованій території.

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