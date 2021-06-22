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22 июня 2021, 21:14 816

Ощадбанк продлил действие просроченных карточек переселенцев до конца лета

22 июня 2021, 21:14 816
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Фото из открытых источников
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Ощадбанк не будет блокировать карты внутренне перемещенных лиц, срок действия которых истекает во время карантина, который в Украине продлили до конца лета. Пользоваться картами можно будет до 31 августа текущего года

Об этом сообщает пресс-служба банка, передаёт RegioNews.

Карточки Ощадбанка для внутренне перемещенных лиц, которые обслуживаются по тарифному пакету "Мой счет" и срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 сентября 2021 года, - сказано в сообщении.

Кроме того, в банке напомнили, что перевыпуск карт и их доставка в отделения идет по графику, если пользователю пришло смс-сообщение, значит карта уже ждет его в отделении.

Если вы не смогли забрать новую карту в отделении, вы можете и дальше снимать средства и рассчитываться старой карточкой до ​​31 августа 2021 включительно, - уточнили в банке.

Как сообщалось, 2 июня переселенцам разрешили без прописки получать права и регистрировать автомобиль.

В тот же день в Украине началась запись на COVID-вакцинацию для переселенцев. В Украине стартовала запись на прививки против COVID-19 граждан Украины, проживающих на временно оккупированных Россией территориях Донецкой, Луганской областей, АР Крым и г. Севастополь.

Также Рада может разрешить переселенцам получать пенсии в отделениях "Укрпочты" - соответствующий законопроект №4014 рекомендует депутатам поддержать Комитет Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

9 июня в МВД упростили выдачу водительских прав переселенцам.

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