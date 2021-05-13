В Україні мільйонерів стало більше на 6%, а на одній тільки Дніпропетровщині - в 2,5 рази

Лідирує столиця

Лідирує столиця

Фото з відкритих джерел

В ході деклараційної кампанії цього року 8451 людина вказала доходи за 2020-й від 1 млн грн, що на 6% більше порівняно з роком раніше.

Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби, передає RegioNews.

Найбільше мільйонерів традиційно зафіксовано в Києві - 3375 осіб. При цьому один житель Києва задекларував понад 1 млрд грн. Також у списку лідерів опинилися області: Дніпропетровська - 684 жителі; Харківська – 595; Київська – 540. Зокрема, кількість мільйонерів у Дніпропетровській області порівняно з попереднім роком зросла від 270 до 684 – у 2,5 рази.

Загальний дохід мільйонерів сягає 70,4 млрд грн, з яких до сплати податку на доходи фізосіб (ПДФО) піде 1,6 млрд грн і на військовий збір – 0,2 млрд грн.

Цього року минулорічні доходи задекларували майже 472 тис. громадян. Активно брали участь у кампанії жителі Запорізької та Дніпропетровської областей – 51 тис. і 40 тис. декларацій відповідно. Херсонська область опинилася на третьому місці з показником 37 тис.

В результаті декларування українці мають перерахувати до бюджету 2,5 млрд грн ПДФО і 360,1 млн грн – військового збору.

При цьому 12 громадян отримали податкові зобов'язання до сплати, які перевищують 20 млн грн. Загальна сума становить 418 млн грн, або 15% від загальної кількості. Половина з цих громадян перебувають у столиці України.

Як повідомлялося, Галущенко задекларував понад 5 млн грн доходів за 2020 рік. Найбільшу частку з них склали гонорари від Міжнародного арбітражного суду при міжнародній торговій палаті.

Раніше стало відомо, що депутати "забули" вказати у своїх деклараціях: віллу в Іспанії та будинки під Києвом. Вартість "забутих" статків становить десятки мільйонів гривень.

Повідомлялося також про українських мільярдерів: як змінилися їхні доходи за останній кризовий рік.