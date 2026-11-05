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05 листопада 2026, 21:15

Катування цивільних на Херсонщині: до кримінальної відповідальності притягнули 164 людей

05 листопада 2026, 21:15
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Фото: прокуратура Херсонської області
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Від початку повномасштабного вторгнення за катування, незаконне утримання цивільних та інші воєнні злочини на окупованих територіях Херсонщини до кримінальної відповідальності притягнули 164 людей

Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі, передає RegioNews.

За даними слідства, один із підозрюваних катував цивільного в захопленому ізоляторі Херсона. Від потерпілого вимагали інформацію про українських військових, рух опору та схованки зі зброєю. Чоловіка били, погрожували йому зґвалтуванням, застосовували сексуальне насильство, а також позбавляли їжі та медичної допомоги.

Інший фігурант, за версією слідства, був представником окупаційної "поліції" в Олешках. Він забезпечував допити місцевого жителя, якого били та катували електричним струмом через відмову співпрацювати з окупантами. Потерпілого звільнили лише після того, як він був змушений сплатити "викуп" і підписати розписку про невиїзд.

Обом чоловікам інкримінують порушення законів та звичаїв війни. Одному з них додатково — державну зраду. Підозри оголосили заочно.

Окремо прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо командира російського спецпідрозділу "Вятич" Росгвардії. За даними слідства, він разом із підлеглими викрав і побив заступника голови селищної ради на Геніччині, намагаючись змусити його очолити окупаційну адміністрацію.

Посадовець відмовився співпрацювати з окупантами. Після ночі незаконного утримання його відпустили.

Документування воєнних злочинів на Херсонщині триває. Правоохоронці встановлюють причетних до катувань та незаконного утримання цивільного населення.

Нагадаємо,що вісім років ув’язнення отримав колаборант, який під час окупації Херсона працював "молодшим інспектором" у незаконно створеній російськими військовими тюрмі.

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