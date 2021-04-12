Українські мільярдери: як змінилися їхні статки за останній кризовий рік

Попри пандемію COVID-19 у абсолютної більшості українських олігархів доходи не впали, а зросли. У декого навіть в рази

Попри пандемію COVID-19 у абсолютної більшості українських олігархів доходи не впали, а зросли. У декого навіть в рази

Епідемія коронавірусу та пов’язані із нею карантинні заходи суттєво вплинули на заробітки багатьох людей в усьому світі, причому здебільшого із знаком "мінус". Але це геть не стосується так званих "улюбленців долі" - топових українських олігархів. Днями журнал Forbes оприлюднив щорічний рейтинг мільярдерів у всьому світі, серед яких виявилося й семеро громадян України. Примітно, що всі вони в кризовий рік продемонстрували або серйозні, або дуже серйозні успіхи в бізнесі. Їхні прізвища добре відомі українцям: Рінат Ахметов, Віктор Пінчук, Костянтин Жеваго, Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Петро Порошенко та Вадим Новинський.

RegioNews з’ясував, як їм це вдалося, а також виявив серед українських олігархів того, хто став винятком і цього доволі дивного правила збагачуватись під час кризи.

Ряба вже не несе золоті яєчка?

Отже, розпочати огляд найбагатших українців у списку все ж необхідно з того, хто цього року покинув рейтинг Forbes. Виявляється, несприятливим 2020 рік став для засновника агроіндустріального холдингу "Миронівський хлібопродукт" (МХП) Юрія Косюка. Бізнесмен втратив місце серед мільярдерів через зниження ринкової вартості його ключового активу – МХП, який є найбільшим виробником курятини в Україні.

Обізнані люди стверджують, що насправді "курячий бізнес" не приносив надприбутків, а секрет успіху пана Косюка криється зовсім в іншому: колись уряд щедро видавав дотації та преференції фірмам, які входять в його агрохолдинг. Так, приміром, протягом 2018 року на підприємства, пов’язані з Косюком, прийшло таких близько 970 млн грн, а роком раніше МХП взагалі отримав рекордну суму дотацій – 1,4 млрд грн. Із приходом до влади Володимира Зеленського фінанси були перерозподілені, й сьогодні основні грошові потоки спрямовані не в аграрну сферу, а, наприклад, у "Велике будівництво", оборону та в медицину (через ту ж пандемію COVID-19).

За підсумками минулого року МХП зазнав збитків на понад $130 млн, і тепер Косюк розпродає своє майно. Згідно з інформацією Forbes, бізнесмен у кінці 2020-го виставив на продаж дві свої яхти – 85-метрову АСЕ (орієнтовна вартість 119 млн євро) і допоміжну 67-метрову Garcon (24 млн євро).

За інформацією журналістів, гроші Косюку потрібні для погашення боргу перед власною фірмою. У 2019-му рада директорів МХП видала компанії бізнесмена WTI Trading Limited кредитну лінію до $80 млн. Косюк частково погашав кредит, виплативши $27,3 млн, але до кінця цього року він має повернути ще $67,4 млн.

Українець з російським корінням

Після року перерви у список Forbes-2021 повернувся бізнесмен і чинний позафракційний нардеп Вадим Новинський. Будучи уродженцем Новгородської області Росії, він тільки у 2012 році отримав українське громадянство відповідно до указу тодішнього президента Віктора Януковича.

Зараз Новинський посів 2141-е місце, а його статки оцінили у $1,4 млрд (минулого року – $810 млн). Раніше прізвище бізнесмена вже фіксували у щорічному рейтингу Forbes (у 2013, 2014 і 2019 роках). Найбільш прибутковим його активом зараховують частку в 24% компанії підприємця Smart Holding Group в ахметівському "Метінвесті" ($1,1 млрд), а також грошові кошти ($0,1 млрд), Enwell Energy ($0,1 млрд) та інші активи ($0,1 млрд).

Солодкі гроші

Ще один чинний депутат Верховної Ради, лідер політичної партії "Європейська солідарність" і п’ятий президент України Петро Порошенко також цьогоріч повернувся до списку Forbes після семирічної перерви (потрапляв до рейтингу у 2012, 2013 і 2014 роках). Політик розташувався на 1931-му місці зі статками у $1,6 млрд. До його активів американське видання зарахувала корпорацію Roshen (поточною вартістю в $1,1 млрд), грошові кошти ($0,2 млрд), "Укрпромінвест-Агро" ($0,1 млрд) й інші активи ($0,2 млрд).

Цікаво, що цього року в поданій до НАЗК декларації Порошенко вказав найбільші заощадження готівкою ($51,2 млн і 423,3 млн гривень) з-поміж усіх нардепів. Пресслужба екс-президента пояснила виданню "Радіо Свобода", що готівку Петро Олексійович був вимушений зняти з рахунків "через політичні репресії влади і її постійні спроби арештувати активи лідера опозиції".

У рейтингу втратив, але статки збільшив

На 1830-ій сходинці, опустившись протягом року із 1730-ї, у списку Forbes розташувався Геннадій Боголюбов. При цьому його статки зросли з $1,2 млрд до $1,7 млрд. Його основним багатством є нафтогазові активи ($0,7 млрд), грошові кошти ($0,5 млрд) та інші активи ($0,5 млрд), він протягом останніх років стабільно входить до списку найбагатших людей планети.

Останнім часом над ним та його партнером Ігорем Коломойським дещо згустилися хмари, оскільки у США бізнесменів підозрюють у виведенні й відмиванні мільярдів доларів із "ПриватБанку". І навіть у цих умовах олігархічний дует намагається боротися й не віддавати свої активи без бою.

Так, американська компанія Optima Ventures та її дочірня компанія, яку контролюють Боголюбов і Коломойський, подали інвестиційний позов проти США. Українські бізнесмени у Міжнародному центрі врегулювання суперечок (ICSID) хочуть довести, що Штати порушили положення договору між США й Україною про взаємний захист інвестицій, тому вимагають відшкодувати їм понад 23 мільйони доларів. Усі ці судові розгляди можуть затягнутися на роки, однак зростання статків пана Боголюбова свідчить про те, що обвинувачення у причетності до корупції поки не сильно впливають на його бізнес.

Не "ПРИВАТом" єдиним

Попри гучні скандали, суди у США й Україні, звинувачення в корупції та потрапляння до санкційного списку офіційного Вашингтону український олігарх Ігор Коломойський зміг цього року покращити своє становище у рейтингу Forbes. Бізнесмен піднявся з 1990-го на 1750-те місце, збільшивши свої статки майже удвічі – з $1 млрд до $1,8 млрд. Найціннішими активами Коломойського є на сьогодні нафтогазові ($0,7 млрд) та металургійні ($0,4 млрд), крім того, експерти вказали "Дніпроазот" ($0,1 млрд), нерухомість ($0,1 млрд), грошові кошти ($0,2 млрд), медіа ($0,1 млрд) та інші активи ($0,2 млрд).

На думку фахівців, цей рік буде непростим для Коломойського, оскільки звинувачення у "причетності до значної корупції" та запроваджені санкції з боку США і ЄС навряд чи сприяють бізнесу. Так, приміром, політолог Сергій Руденко вважає, що економічні обмеження, застосовані щодо олігарха, - це сигнал президенту Зеленському про те, що Білий дім не має наміру миритися із впливом Ігоря Валерійовича в Україні.

У США Коломойського вважають причетними до махінацій із грошима "ПриватБанку". Як стверджують журналісти The Washington Post, олігарх із партнерами завдяки цьому купили сталеливарні заводи у Кентуккі, Західній Вірджинії та Мічигані, завод із виробництва мобільних телефонів в Іллінойсі й сотні тисяч квадратних метрів комерційної нерухомості в Огайо і Техасі. Наразі американський Мін'юст подав три цивільні позови до суду, у яких вимагає конфіскувати нерухомість Коломойського та Боголюбова в Далласі, Луїзвіллі й Огайо.

Бронзовий мільярдер

Трійку лідерів серед українських багатіїв у списку Forbes відкриває Костянтин Жеваго, який протягом останнього року зумів покращити свій минулорічний показник на 628 пунктів і посісти 1362-е місце у глобальному рейтингу. А статки бізнесмена зросли більш ніж удвічі - з $1,1 млрд до $2,3 млрд.

І все це – завдяки ключовим активам Жеваго, якими експерти вважають гірничодобувну компанію Ferrexpo ($1,4 млрд), фармацевтичну корпорацію Arterium ($0,3 млрд), а також грошові кошти ($0,6 млрд) й інші активи ($0,1 млрд).

Зять Кучми зі "сріблом"

Другим серед найбагатших українців у світовому рейтингу цьогоріч виявився Віктор Пінчук. Бізнесмен розташувався на 1249-му місці, піднявшись на 364 позиції. Його статки зараз оцінюють у $2,5 млрд (минулого року вони складали $1,3 млрд, тобто зростання – майже вдвічі). Серед основних активів Пінчука експерти вказали нерухомість ($0,8 млрд), грошові кошти ($0,7 млрд), компанію Interpipe, яка спеціалізується на виробництві труб та залізничних коліс ($0,5 млрд) та інші активи ($0,5 млрд).

Цікаво, що на початку лютого цього року уряд Росії розширив список залізничної продукції, забороненої для імпорту з України. Зокрема, під заборону потрапили колеса, бічні рами візків вантажних вагонів і надресорних балок. А у червні 2020-го Євразійська економічна комісія (ЄЕК) повернула антидемпінгове мито в 34,22% на залізничні колеса компанії Interpipe.

Тим не менше, підприємства зятя Леоніда Кучми зможуть непогано заробити в майбутньому, якщо український уряд все ж знайде можливості виділити кошти на суттєве оновлення парку "Укрзалізниці". Про необхідність негайної модернізації цього державного підприємства почали активно говорити наприкінці минулого року, однак поки тривають підкилимні війни за крісло керівника УЗ.

Золотий результат

Найбагатшим з-поміж українців, за підрахунками американських аналітиків, котрий рік поспіль виявляється Рінат Ахметов. Цього року він посів 327 місце з показником у $7,6 млрд (у 2020-му він був на 875 сходинці, а його статки оцінювали у $2,4 млрд). Відповідно, за час розгулу пандемії бізнесмен зміг примножити своє багатство більш ніж утричі.

Допомогли цьому переважно два ахметівські бізнес-стовпи – металургійний і енергетичний, адже найціннішими його активами називають компанії "Метінвест" ($3,3 млрд) та ДТЕК ($2,2 млрд). Крім того, олігарх володіє нерухомістю ($0,7 млрд), Першим українським міжнародним банком ($0,3 млрд), компанією "Лемтранс" ($0,3 млрд) та іншими активами ($0,9 млрд).

Короткі підсумки

Поточний тренд до продовження збагачення найбагатших українців не є чимось унікальним у світі. Припустимо, в Forbes зазначили, що протягом року кількість мільярдерів у списку найбагатших людей планети зросла до 2755 – це на 660 більше, ніж у 2020-му. Загалом їхні статки зараз становлять $13,1 трлн.

При цьому аналітики вважають, що зростання багатств українських олігархів відбулося не тільки завдяки досягненням їхнього бізнесу. "Минулої весни інвестори ще не були готові до пандемії, провідні біржові індекси світу істотно просіли, а нафта часом коштувала менше нуля. У березні 2021-го нафта б'є річні, а індекси - історичні максимуми", - йдеться в повідомленні. Сприяло також зростання вартості сталі – протягом 2020 року вона додала в ціні близько $300 й досягла рівня $700/т.

На думку виконавчого директора Центру економічної стратегії Гліба Вишлінського, українським олігархам вдалося збільшити статки, бо "вони працюють у сировинних галузях, зокрема, великою мірою це металургія та сільське господарство… Така не найсучасніша структура української економіки, де менше послуг, де менше залежності від туризму, де менше високотехнологічних товарів, дозволила українським багатіям далі збільшувати свої статки".

Крім того, експерти вказують і на те, що в українських реаліях головні бізнесмени активно користуються різноманітними схемами для зменшення витрат. Так, приміром, зазначається, що понад 40% усіх вантажів, які перевозить "Укрзалізниця", - це руда й вугілля. Найбільшим перевізником руди є "Метінвест" Ахметова і Новинського, а найбільшим перевізником вугілля – ДТЕК Ахметова. Також багато продукції перевозять гірничо-збагачувальні комбінати, найбільший з-поміж них – Ferrexpo Жеваго. І чинна система тарифікації на УЗ дозволяє цим підприємствам платити приблизно на 40% менше, ніж перевізникам інших вантажів. За приблизними підрахунками, за рік "економія" перевізників руди й вугілля сягає близько 15 млрд грн, при цьому суттєвих втрат зазнають і державні підприємства, і держава загалом.

Сьогодні можна з упевненістю сказати, що вже у 2022-му список Forbes може поповнитися новими українцями, бо експерти авторитетного видання наразі не враховують кілька важливих моментів, приміром, статки у криптовалюті. Згідно з останніми даними сервісу OpenDataBot, за 2020 рік 652 українські посадовці різних рівнів задекларували 46 351 біткоїн. Беззаперечним лідером тут виявився депутат Дніпровської міської ради минулого скликання від партії "Самопоміч", місцевий бізнесмен В'ячеслав Мішалов, який вказав, що має 18 тисяч біткоїнів. За нинішнім курсом це становить понад $1 мільярд.

Тим часом інформаційне управління апарату Верховної Ради повідомило, що у першому півріччі 2020 року рівень бідності в Україні за абсолютним критерієм (витрати, нижчі від фактичного прожиткового мінімуму) серед працюючих українців становив 42,4%. І цього року покращення ситуації не очікується.