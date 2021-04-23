Вілла в Іспанії та будинки під Києвом: що депутати "забули" вказати у своїх деклараціях

Вартість "забутих" статків складає десятки мільйонів гривень

Вартість "забутих" статків складає десятки мільйонів гривень

Фото: з відкритих джерел

Журналісти програми "Схеми" дослідили, хто із народних обранців забув вказати усі свої статки у щорічних деклараціях, які подавали нардепи.

Про це передає RegioNews з посиланням на програму "Схеми".

Так, народний депутат від групи "Довіра" Сергій Шахов у декларації за 2020 рік "забув" вказати цивільну дружину та її численне майно: котеджі під Києвом, квартири та паркомісця в центрі столиці, земельні ділянки та низку компаній.

За інформацією журналістів, на цивільну дружину Інну Журбу записані два маєтки під Києвом у котеджному містечку "Сонячна долина" - один на 600 квадратних метрів, інший на 1330 кв.м.

Окрім того, у неї є 27 земельних ділянок на Київщині загальною площею майже 113 гектарів. У травні минулого року жінка також стала власницею 8 квартир і 8 паркомісць в елітній багатоповерхівці на Печерську.

Квадратний метр площі у цьому будинку коштує понад 2000 доларів. Таким чином, Журба може володіти квартирами на суму в 48 мільйонів гривень", - йдеться у програмі.

Також зазначається, що жінка співволодіє низкою фірм. Зокрема, у неї - 60% статутного капіталу у компанії з управління нерухомим майном у столиці - "Центр да Вінчі". Вказана фірма має у власності понад половину будівель у центрі Києва, неподалік посольств Франції, Італії та Словаччини. Крім того, компанія має три десятки паркомісць у цьому будинку.

Водночас співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов не задекларував двоповерховий маєток в Іспанії, яким разом із дружиною він володіє із 2013 року. Маєток Герасимова та його дружини Наталії Бухалової знаходиться у містечку Хавеа провінції Аліканте на узбережжі Середземного моря. Його площа складає 120 квадратних метрів, ще 28 квадратних метрів займають тераси.

Журналісти відзначають, що власником вілли Герасимов став у 2013 році, але жодного разу не вніс її в декларацію. З 2014 року Герасимов є депутатом Верховної Ради. Вартість будинку може сягати понад 10 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що Зеленський задекларував 336 тисяч зарплати, 4,6 мільйона роялті та внесок на пам'ятник Каденюку.