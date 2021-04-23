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23 квітня 2021, 08:41 843

Вілла в Іспанії та будинки під Києвом: що депутати "забули" вказати у своїх деклараціях

23 квітня 2021, 08:41 843
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Вартість "забутих" статків складає десятки мільйонів гривень
Вартість "забутих" статків складає десятки мільйонів гривень
Фото: з відкритих джерел
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Журналісти програми "Схеми" дослідили, хто із народних обранців забув вказати усі свої статки у щорічних деклараціях, які подавали нардепи. 

Про це передає RegioNews з посиланням на програму "Схеми".

Так, народний депутат від групи "Довіра" Сергій Шахов у декларації за 2020 рік "забув" вказати цивільну дружину та її численне майно: котеджі під Києвом, квартири та паркомісця в центрі столиці, земельні ділянки та низку компаній.

За інформацією журналістів, на цивільну дружину Інну Журбу записані два маєтки під Києвом у котеджному містечку "Сонячна долина" - один на 600 квадратних метрів, інший на 1330 кв.м.

Окрім того, у неї є 27 земельних ділянок на Київщині загальною площею майже 113 гектарів. У травні минулого року жінка також стала власницею 8 квартир і 8 паркомісць в елітній багатоповерхівці на Печерську.

Квадратний метр площі у цьому будинку коштує понад 2000 доларів. Таким чином, Журба може володіти квартирами на суму в 48 мільйонів гривень", - йдеться у програмі.

Також зазначається, що жінка співволодіє низкою фірм. Зокрема, у неї - 60% статутного капіталу у компанії з управління нерухомим майном у столиці - "Центр да Вінчі". Вказана фірма має у власності понад половину будівель у центрі Києва, неподалік посольств Франції, Італії та Словаччини. Крім того, компанія має три десятки паркомісць у цьому будинку.

Водночас співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов не задекларував двоповерховий маєток в Іспанії, яким разом із дружиною він володіє із 2013 року. Маєток Герасимова та його дружини Наталії Бухалової знаходиться у містечку Хавеа провінції Аліканте на узбережжі Середземного моря. Його площа складає 120 квадратних метрів, ще 28 квадратних метрів займають тераси.

Журналісти відзначають, що власником вілли Герасимов став у 2013 році, але жодного разу не вніс її в декларацію. З 2014 року Герасимов є депутатом Верховної Ради. Вартість будинку може сягати понад 10 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що Зеленський задекларував 336 тисяч зарплати, 4,6 мільйона роялті та внесок на пам'ятник Каденюку.

ВР гроші партія декларацїї квартира депутати

 
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