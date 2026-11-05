В Україну за 20 тисяч євро: у Києві адвокат влаштував схему для іноземців

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У Києві викрили адвоката. Він організував схему перетину кордону в обхід пунктів пропуску

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Клієнтом адвоката виявився чоловік, який раніше порушив міграційне законодавство. Іноземець мав заборону на в'їзд до України на вісім років. Проте юрист запевнив його, що має "провідників", які можуть переправити його поза офіційними пунктами пропуску з Республіки Молдова в Україну.

Зокрема, адвокат обіцяв "клієнту" допомогу з виготовленням паспорту громадянина однієї з європейських країн. "Послугу" він оцінив у 20 тисяч євро. Затримали адвоката після отримання грошей.

Нагадаємо, у квітні у Києві викрили схему легалізації іноземців, яку організував 33-річний чоловік. Учасники групи допомагали іноземцям в'їжджати в Україну та отримувати посвідки на проживання на основі фальшивих документів.