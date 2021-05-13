В Украине миллионеров стало больше на 6%, а на одной только Днепропетровщине – в 2,5 раза

Лидирует столица

Лидирует столица

Фото из открытых источников

В ходе декларационной кампании этого года 8451 человек указал доходы за 2020-й от 1 млн грн, что на 6% больше по сравнению с годом ранее.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы, передаёт RegioNews.

Больше всего миллионеров традиционно зафиксировано в Киеве – 3375 человек. При этом один житель Киева задекларировал более 1 млрд грн. Также в списке лидеров оказались области: Днепропетровская – 684 жителя; Харьковская – 595; Киевская – 540. В частности, количество миллионеров в Днепропетровской области по сравнению с предыдущим годом выросло с 270 до 684 – в 2,5 раза.

Общий доход миллионеров достигает 70,4 млрд грн, из которых к уплате налога на доходы физлиц (НДФЛ) уйдет 1,6 млрд грн и на военный сбор – 0,2 млрд грн.

В этом году прошлогодние доходы задекларировали почти 472 тыс. граждан. Активно принимали участие в кампании жители Запорожской и Днепропетровской областей – 51 тыс. и 40 тыс. деклараций соответственно. Херсонская область оказалась на третьем месте с показателем 37 тыс.

В результате декларирования украинцы должны перечислить в бюджет 2,5 млрд грн НДФЛ и 360,1 млн грн – военного сбора.

При этом 12 граждан получили налоговые обязательства к уплате, которые превышают 20 млн грн. Общая сумма составляет 418 млн грн, или 15% от общей числа. Половина из этих граждан находятся в столице Украины.

Как сообщалось, Галущенко задекларировал более 5 млн грн доходов за 2020 год. Наибольшую долю из них составили гонорары от Международного арбитражного суда при Международной торговой палате.

Ранее стало известно, что депутаты "забыли" указать в своих декларациях: виллу в Испании и дома под Киевом. Стоимость "забытых" состояний составляет десятки миллионов гривен.

Сообщалось также об украинских миллиардерах: как изменились их доходы за последний кризисный год.