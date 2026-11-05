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05 листопада 2026, 20:50

На Рівненщині 19-річний мотоцикліст загинув у зіткненні з ВАЗ: водій постане перед судом

05 листопада 2026, 20:50
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Фото: поліція Рівненської області
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На Рівненщині перед судом постане 42-річний водій автомобіля ВАЗ, який, за даними слідства, під час повороту на перехресті не надав переваги мотоциклу. Унаслідок зіткнення 19-річний мотоцикліст загинув на місці

Про це повідомили у поліції Рівненської області, передає RegioNews.

За даними слідства, аварія сталася на Сарненщині. Водій легковика виїжджав на перехрестя рівнозначних доріг і під час повороту праворуч не пропустив мотоцикл Loncin, який наближався праворуч.

Унаслідок зіткнення 19-річний керманич мотоцикла отримав смертельні травми. За інформацією правоохоронців, він був без мотошолома.

Слідчий повідомив водію ВАЗ про підозру. Під час досудового розслідування провели дев’ять експертиз у різних експертних установах України.

Наразі розслідування завершили, а матеріали кримінального провадження скерували до суду.

Нагадаємо, вранці 5 листопада поблизу Львова водій мікроавтобуса збив пішохода. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

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