На Рівненщині 19-річний мотоцикліст загинув у зіткненні з ВАЗ: водій постане перед судом

Фото: поліція Рівненської області

На Рівненщині перед судом постане 42-річний водій автомобіля ВАЗ, який, за даними слідства, під час повороту на перехресті не надав переваги мотоциклу. Унаслідок зіткнення 19-річний мотоцикліст загинув на місці

Про це повідомили у поліції Рівненської області, передає RegioNews .

За даними слідства, аварія сталася на Сарненщині. Водій легковика виїжджав на перехрестя рівнозначних доріг і під час повороту праворуч не пропустив мотоцикл Loncin, який наближався праворуч.

Унаслідок зіткнення 19-річний керманич мотоцикла отримав смертельні травми. За інформацією правоохоронців, він був без мотошолома.

Слідчий повідомив водію ВАЗ про підозру. Під час досудового розслідування провели дев’ять експертиз у різних експертних установах України.

Наразі розслідування завершили, а матеріали кримінального провадження скерували до суду.

Нагадаємо, вранці 5 листопада поблизу Львова водій мікроавтобуса збив пішохода. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.